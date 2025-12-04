Jovem Pan > Programas > Os Pingos nos Is > ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – Quais são as razões para o Brasil ter deixado o grupo das maiores economias do mundo?

ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – Quais são as razões para o Brasil ter deixado o grupo das maiores economias do mundo?

Segundo projeções do Fundo Monetário Internacional, o país caiu para a 11ª posição do ranking das nações que devem ter no ano o maior Produto Interno Bruto em dólar

  • Por Jovem Pan
  • 04/12/2025 17h32
Os Pingos nos Is O programa Os Pingos nos Is vai ao ar de segunda a sexta, das 18h às 20h

ENQUETE - OS PINGOS NOS IS

Quais são as razões para o Brasil ter deixado o grupo das maiores economias do mundo?

*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.
