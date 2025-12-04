ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – Quais são as razões para o Brasil ter deixado o grupo das maiores economias do mundo?
Segundo projeções do Fundo Monetário Internacional, o país caiu para a 11ª posição do ranking das nações que devem ter no ano o maior Produto Interno Bruto em dólar
Quais são as razões para o Brasil ter deixado o grupo das maiores economias do mundo?
