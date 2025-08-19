Jovem Pan > Programas > Os Pingos nos Is > ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – Você acredita que a economia do Brasil pode colapsar caso o STF obrigue os bancos a desobedecerem a Lei Magnistsky?

ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – Você acredita que a economia do Brasil pode colapsar caso o STF obrigue os bancos a desobedecerem a Lei Magnistsky?

Ministro Flávio Dino aprovou na última segunda-feira uma regra que diz que leis e decisões estrangeiras não sao válidas no Brasil

  • Por Jovem Pan
  • 19/08/2025 17h25
  • BlueSky
Arte/Jovem Pan Os Pingos nos Is O programa Os Pingos nos Is vai ao ar de segunda a sexta, das 18h às 20h

ENQUETE - OS PINGOS NOS IS

Você acredita que a economia do Brasil pode colapsar caso o STF obrigue os bancos a desobedecerem a Lei Magnistsky?

Você deve selecionar uma alternativa.

Sua resposta foi registrada.

*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.
  • BlueSky
  • Tags:

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >