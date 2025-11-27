ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – Você acredita que a Oposição pode se beneficiar da crise entre Congresso e Planalto?
Nesta semana, ganhou força no Senado uma nova frente pela anistia
Arte/Jovem PanO programa Os Pingos nos Is vai ao ar de segunda a sexta, das 18h às 20h
*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.
ENQUETE - OS PINGOS NOS IS
Você acredita que a Oposição pode se beneficiar da crise entre Congresso e Planalto?
Você deve selecionar uma alternativa.
Sua resposta foi registrada.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.