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ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – O relatório da CPMI do INSS será levado a sério e as apurações continuarão?

O Senado preparou um texto com sugestão de indiciamento 216 pessoas pelas fraudes

  • Por Jovem Pan
  • 27/03/2026 17h53
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Arte/Jovem Pan Os Pingos nos Is O programa Os Pingos nos Is vai ao ar de segunda a sexta, das 18h às 20h

ENQUETE - OS PINGOS NOS IS

O relatório da CPMI do INSS será levado a sério e as apurações continuarão?

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*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.
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