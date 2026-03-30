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ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – O aumento ou criação de novos impostos é o principal motivo da rejeição de Lula?

Pesquisas eleitorais recentes têm mostrado um aumento da rejeição ao presidente

  • Por Jovem Pan
  • 30/03/2026 17h56
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Arte/Jovem Pan Os Pingos nos Is O programa Os Pingos nos Is vai ao ar de segunda a sexta, das 18h às 20h

ENQUETE - OS PINGOS NOS IS

O aumento ou criação de novos impostos é o principal motivo da rejeição de Lula?

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*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.
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