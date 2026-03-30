ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – O aumento ou criação de novos impostos é o principal motivo da rejeição de Lula?
Pesquisas eleitorais recentes têm mostrado um aumento da rejeição ao presidente
Arte/Jovem PanO programa Os Pingos nos Is vai ao ar de segunda a sexta, das 18h às 20h
*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.
ENQUETE - OS PINGOS NOS IS
O aumento ou criação de novos impostos é o principal motivo da rejeição de Lula?
Você deve selecionar uma alternativa.
Sua resposta foi registrada.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.