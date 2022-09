Fiuza se indigna com ‘intelectualoides que querem desmerecer o 7 de Setembro’

Comentaristas do programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan, repercutiram os atos que serão realizados no Dia da Independência do Brasil

ANTONIO MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Atos pelo 7 de Setembro serão realizados em diferentes cantos do Brasil



Atos por todo o país estão programados para acontecer nesta quarta-feira, 7 de setembro, para celebrar o Dia da Independência. A data marca os 200 anos da Independência do Brasil. Inclusive, o presidente e candidato a reeleição Jair Bolsonaro (PL) vai participar de atos em Brasília e em Copacabana, no Rio de Janeiro. “Nesse sete de setembro eu convido as famílias brasileiras a irem às ruas comemorar os 200 anos da nossa independência. Em paz e harmonia vamos saudar a nossa independência. Compareçam, a festa é nossa, do nosso brasil da nossa bandeira verde e amarela”, comenta Bolsonaro. O assunto foi tema no programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan, desta terça-feira, 6.

Para o comentarista Guilherme Fiuza, existem “intelectualoides” que querem desmerecer o 7 de Setembro. “Como os cínicos perderam completamente a vergonha. Às vésperas do 7 de setembro, aparecem as teses dessa gente que se acha culta e é profundamente ignorante. Essa gente que se diz solidária e não respeita ninguém. É justamente o direito de não respeitar ninguém, ficar vivendo ali na sua bolha, fajuta, com falsos espelhos, que surge a tese de que 7 de setembro de 1822 foi um movimento elitista contra o povo. Olha vocês perderam completamente a vergonha na cara. Isso é uma gente que conseguiu um determinado preparo intelectual, mas não conseguiu a inteligência. E não conseguiu se livrar da covardia. Então fazem essa manobra para negarem esta data nacional. Esses intelectualoides de pés sujos, de cabeça mais suja ainda, acham que com um rebolado supostamente acadêmico vai conseguir, às vésperas de uma data dessa, desmerecer esse símbolo”, comentou.

