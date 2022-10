‘Importante para o conceito político’, diz Ana Paula sobre Bolsonaro nas celebrações de padroeira

Comentaristas do programa Os Pingos Nos Is repercutiram a participação do presidente na missa do Santuário de Aparecida

WAGNER VILAS/ONZEX PRESS E IMAGENS/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente Jair Bolsonaro esteve no Santuário de Aparecida nesta quarta-feira, 12



Confirmando as expectativas, o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato a reeleição, e Tarcísio de Freitas (Republicanos), que concorre ao Governo de São Paulo com Fernando Haddad (PT), participaram nesta quarta-feira, 12, das celebrações de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, em Aparecida do Norte. Acompanhados do senador eleito Marcos Pontes, do ministro da Saúde Marcelo Queiroga e da deputada Bia Kicis (PL-DF), eles foram recepcionados por vaias e aplausos e acompanharam a missa das 14 horas. O assunto foi tema no programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan, desta quarta-feira, 12.

Para a comentarista Ana Paula Henkel, não é natural o presidente Bolsonaro ir até a Aparecida, visitar igrejas católicas e evangélicas, mas segundo ela, é importante para o conceito do cenário político, da plataforma de governo, medidas sociais, econômicas e culturais. “No ponto de debate público existe algo muito importante para os cristãos que é exatamente esse, que até hoje não ouvimos o Geraldo Alckmin se pronunciar sobre ele, que é a fala do ex-presidente de que o aborto precisa ser implementado no Brasil como política de saúde pública. Eu como cristã, como católica, apostólica, romana, sou muito frequentadora do santuário de Aparecida acho um absurdo porque nós estamos falando de assassinato de bebês nos ventres de suas mães. É outro disco arranhado que vou falar para sempre. Essa pauta é muito preciosa para os cristãos. Porque cristão defende a vida no ventre de suas mães. É preciso mostrar até para esses padres, que na verdade são ativistas disfarçados de padres, que nós somos cristãos de verdade e nós não apoiamos principalmente aquele braço dentro da igreja católica muito ligado a esquerda no Brasil, infestado pela teologia da libertação”, comentou.

