‘Manifestações de 7 de setembro serão as maiores da história do Brasil’, prevê Filipe Barros

Relator da PEC do voto impresso falou sobre as expectativas para os atos em prol da democracia e disse acreditar que atos vão superar os protestos pelo impeachment de Dilma Rousseff

Cleia Viana/Câmara dos Deputados Deputado deu entrevista ao programa Os Pingos Nos Is



Grupos que pretendem ir às ruas no dia 7 de setembro para defender a democracia e a liberdade se anteciparam e desembarcaram em Brasília já no fim de semana. Os acampamentos foram montados em dois locais diferentes da capital federal, e alguns simpatizantes ostentam faixas de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, além de críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF). Apoiadores estacionaram seus meios de transporte (ônibus, trailers, motocicletas e carros). Muitos armaram barracas nos locais para aguardar o ato. Em entrevista ao programa Os Pingos nos Is, da Jovem Pan, o relator da PEC do voto impresso, deputado federal Filipe Barros (PSL-PR), afirmou que as manifestações do Dia da Independência serão as maiores da história do Brasil.

“Tenho certeza absoluta que as manifestações de amanhã serão as maiores da história democrática do nosso pais. Nós estamos vendo com os nossos próprios olhos pessoas de todo o Brasil se organizarem, montarem caravanas, irem para São Paulo ou Brasília, ou liderarem atos em suas próprias cidades. Então, eu tenho certeza de que serão as maiores manifestações da história do país, superando, inclusive, as manifestações a favor do impeachment da Dilma Rousseff”, afirmou o parlamentar. “Nós estamos indo às ruas para defender a democracia e a Constituição Federal”, concluiu o deputado, anunciando que participará dos atos.

