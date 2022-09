‘Moraes está acuado’, diz Ana Paula após ministro quebrar sigilo de ajudante de Bolsonaro

Comentaristas do programa Os Pingos Nos Is repercutiram a autorização do magistrado do Supremo Tribunal Federal sobre o tenente-coronel Mauro Cesar Barbosa Cid, assessor do presidente da República

Nelson Jr./SCO/STF - 12/08/2021 Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes autorizou uma quebra de sigilo de um dos principais assessores do presidente Jair Bolsonaro



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a quebra do sigilo do tenente-coronel Mauro Cesar Barbosa Cid, um dos principais assessores do presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL). A quebra do sigilo foi feita atendendo a um pedido da Polícia Federal (PF). A informação foi publicada nesta segunda-feira, 26, no jornal A Folha de São Paulo. O fato se tornou público no mesmo dia em que Moraes foi alvo de uma queixa-crime apresentada por 131 delegados da Polícia Federal à Procuradoria-Geral da República (PGR), em Brasília. Na mesma data, o jornal The New York Times publicou um texto questionando as atuações da Suprema Corte brasileira. De acordo com a reportagem da Folha, a PF encontrou no telefone do principal ajudante de ordens do presidente, mensagens sobre transações financeiras, e elas seriam suspeitas. Segundo o jornal, as investigações analisaram conversas por escrito, áudios e fotos trocados pelo assessor do presidente que teria sido feito com outros funcionários da presidência. As apurações apontam a existência de depósitos fracionados e saques em dinheiro. As movimentações financeiras se destinavam a pagar contas pessoais da família presidencial e de pessoas próximas à primeira-dama, Michelle Bolsonaro. Como ajudante de ordens, Mauro Cesar Barbosa Cid é uma das pessoas mais próximas do presidente da Repúblicas e o acompanha em atividades internas e até mesmo nas agendas fora do país. Recentemente, esteve com o presidente em Nova York, durante Assembleia-Geral das Nações Unidas. A assessoria da presidência negou, ainda nesta segunda, que haja qualquer irregularidade nas transações feitas pelo ajudante de Bolsonaro. Segundo o Planalto, os valores movimentados tem como origem a conta particular do presidente da República.

Durante o programa Os Pingos dos Is, da Jovem Pan, a comentarista Ana Paula Henkel afirmou que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, está acuado” e o classificou como “a principal figura de oposição política, ativista e militante” conta o presidente Jair Bolsonaro. A analista também disse que a caneta de Moraes está “completamente enlouquecida” e ressaltou as possíveis interferências do magistrado em prerrogativas do ministro Paulo Guedes e Tereza Cristina. Segundo Henkel, Moraes está partindo para o “tudo ou nada”. “É muito preocupante. A investigação não é nova e a quebra de sigilo acontece, só por coincidência, depois que delegados da Polícia Federal apresentaram uma queixa-crime contra Moraes. Todo mundo sabe, até os outros ministros sabem que Moraes está indo longe demais e coloca em risco a própria aura de uma instituição série, como deveria ser, a Suprema Corte brasileira”, disse.

