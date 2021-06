‘Não é Comissão Parlamentar, é arapuca’, diz Fiuza após chamada de juristas para CPI da Covid

Convocação para que juristas e pesquisadores de direito apontem supostos crimes do presidente Jair Bolsonaro na CPI da Covid-19 foi debatida no programa ‘Os Pingos Nos Is’

Jefferson Rudy/Agência Senado CPi da Covid-19 tem Omar Aziz como presidente e Renan Calheiros como relator



A CPI da Covid-19 aprovou nesta sexta-feira, 11, o requerimento para que juristas e pesquisadores de universidades apresentem um estudo sobre os supostos crimes que podem ser imputados ao presidente Jair Bolsonaro por ações e alegadas omissões no combate à pandemia da Covid-19. Apresentado pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania), o requerimento afirma que o grupo será liderado pelo professor-adjunto de Direito Penal Saulo de Carvalho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também nesta sexta, os senadores ouviram Natália Pasternak, microbiologista e diretora-presidente do Instituto Questão de Ciência, e Cláudio Maierovitch, médico sanitarista da Fundação Oswaldo Cruz e ex-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A presença dupla foi um requerimento dos senadores Renan Calheiros (MDB), Randolfe Rodrigues (Rede) e Humberto Costa (PT). Ambos passaram a sessão fazendo críticas ao presidente e ao governo federal.

O comentarista do programa “Os Pingos Nos Is”, da Jovem Pan, Guilherme Fiuza, acredita que as intenções dos senadores diante das investigações estão claras. “Como a gente tem comentado, não é uma Comissão Parlamentar de Inquérito, é uma arapuca, um lugar onde senadores despreparados e grosseiros maltratam mulheres e médicas, fazem comício, é um lugar que não tem nenhuma credibilidade”, afirmou. Para ele, os médicos convidados nesta sexta foram para lá “falar o que Renan Calheiros quer ouvir”. “ O nível de ciência colocado ali é o mesmo que foi usado através da Fiocruz para tentar decretar no Rio de janeiro um lockdown brutal sem ciência a quatro mãos com o Wilson Witzel, aquele que foi afastado pelo ‘Covidão’”, recordou, fazendo uma provocação aos especialistas: “Vocês têm que emitir um parecer condenando todas as competições esportivas em curso no país, vocês não fizeram. Vocês precisam subir nesse caixotinho aqui do Renan e gritar contra a Copa Libertadores, que trouxe ao país 21 delegações estrangeiras deste mesmo continente. A Copa América trará nove. Nós não ouvimos de vocês nesse momento”, provocou.

