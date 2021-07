Presidente tem ritmo de trabalho intenso e está precisando descansar, diz Flávio Bolsonaro

Em entrevista ao programa ‘Os Pingos Nos Is’, senador informou que o presidente passa bem e deve passar alguns dias em observação

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO - 24/02/2021 Senador Flávio Bolsonaro falou ao programa 'Os Pingos Nos Is'



O senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) falou sobre o quadro médico do pai nesta quarta-feira, 14, em entrevista ao programa “Os Pingos Nos Is”, da Jovem Pan. O parlamentar disse que o presidente Jair Bolsonaro está precisando “dar uma respirada, uma descansada” por conta do ritmo de trabalho intenso. Segundo Flávio, ele passa bem e deve ficar em observação por alguns dias no hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo. Bolsonaro foi internado na madrugada desta quarta no hospital das Forças Armadas, em Brasília, após sentir dores abdominais, e transferido para a capital paulista nesta tarde, após ser identificada uma obstrução no intestino. Em entrevista à Jovem Pan, o filho mais velho do presidente informou que ele já tinha sido internado de sábado para domingo com uma crise de soluços, apinéia e dificuldade para dormir, mas foi liberado. Flávio disse ainda que o presidente vai passar por mais exames para verificar a necessidade ou não de uma cirurgia. “Ele vai ficar em observação por alguns dias. Se Deus quiser, nem cirurgia ele vai fazer porque essa desobstrução pode acontecer de forma natural”, afirmou. “Até agora, o que chegou para mim é que não é nada grave. Se houver necessidade de fazer a cirurgia, é algo muito específico, pequeno e praticamente sem risco”, completou.