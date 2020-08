‘Saquei a arma e apontei para a cabeça dele’, diz Wajngarten sobre tentativa de assalto

‘Menos um bandido nas ruas’, afirma secretário de comunicação da Presidência após render assaltante; homem foi levado ao 78º DP em São Paulo

Reprodução Secretário rendeu o assaltante até a chegada da Polícia Militar



O secretário-executivo do Ministério da Comunicação Social da Presidência da República, Fábio Wajngarten, contou em detalhes ao programa Os Pingos nos Is, da Jovem Pan, sobre a tentativa de assalto que sofreu nesta quinta-feira, 6, no bairro do Jardins, área central de São Paulo. Wajngarten, que estava armado, disse que, na hora em que o assaltante pediu o seu relógio, ele sacou a arma, apontou para a cabeça dele e pediu que se rendesse. “Ele não fez isso, e começou a correr contra o tráfego na Alameda Franca e virou na Bela Cintra. Eu saí correndo atrás dele gritando ‘pega ladrão’. Foi aquele tumulto nas ruas, um popular tentou dar uma rasteira nele. Quando eu já estava bem perto, ele se desequilibrou e caiu rolando no chão. Conseguimos rendê-lo e eu chamei a Polícia Militar”, contou.

“Quando ele caiu no chão, nos preocupamos se ele estava armado, e depois nos preocupamos em imobilizá-lo. Até o momento em que a polícia chega, você ainda tem a sensação do imprevisível. Mas assim que a polícia chegou, todos os protocolos de costume foram feitos. Menos um bandido nas ruas”, disse Wajngarten, que aproveitou para elogiar os trabalhos da Polícia Civil e Polícia Militar. Segundo ele, é inacreditável a “certeza do êxito da criminalidade nos dias de hoje”. “A sensação de êxito era tamanha que ele ficou em estado de choque mais do que eu quando eu saquei a arma“, completou.

O secretário estava parado na calçada em frente ao prédio de familiares. Ele tinha ido visitar o pai e a mãe, que são idosos, e que não via há tempos por causa da pandemia da Covid-19. “Eu estava fora do carro quando ele nos abordou. Olhei para o lado e consegui afastar um pouco meu pai e minha mãe”, disse. Wajngarten afirmou que faz aulas de tiro e passa por “vários treinamentos”, que “hoje deram resultado”. “Eu nunca tive arma, mas sou testemunha do quanto as bandeiras do governo Bolsonaro trabalham isso com racionalidade e liberalidade, para quem quiser ter, passar por treinamento”, disse. No entanto, o secretário deixou claro que “não dá para falar para a população reagir a todos os assaltos”.

Em vídeo postado nas redes sociais da 78ª DP, que atendeu a ocorrência, os policiais afirmaram que o secretário foi abordado na Alameda Franca e seguiu o suspeito até a rua Bela Cintra, nº 1786. “Chegando no local, encontramos o Fábio e ele já tinha rendido o indivíduo, que estava no chão. Chegamos e prestamos o apoio. Fizemos uma busca pessoal e nada foi encontrado. Então, o conduzimos para o 78º DP”, informou um dos policiais.

