Sorocaba vai distribuir remédio para ‘tratamento precoce’ contra Covid-19 de graça na rede pública

Prefeito Rodrigo Manga afirmou que medicação só será dada mediante prescrição médica e disse que segue recomendação do Ministério da Saúde

EDUARDO VALENTE/ISHOOT/ESTADÃO CONTEÚDO - 01/03/2021 Prefeito de Sorocaba afirmou que cidade seguiu recomendação do Ministério da Saúde



A cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo, vai passar a distribuir de forma gratuita remédios para o “tratamento precoce” da Covid-19, que não é comprovado cientificamente. Em entrevista ao programa “Os Pingos Nos Is”, da Jovem Pan, nesta sexta-feira, 19, o prefeito do município, Rodrigo Manga (Republicanos), detalhou que a medida será tomada na cidade após uma recomendação do Ministério da Saúde e os remédios, um antibiótico e um vermífugo, serão distribuídos de forma gratuita aos pacientes que tiverem recomendação de uso por parte dos médicos da cidade. “Até os primeiros quatro dias ele vai prescrever esses medicamentos para que a pessoa possa tomar”, disse o político. Ele considera o momento como “delicado” para o Brasil e disse que a medida foi adotada após um estudo feito pela secretaria municipal da Saúde mostrar suposto resultado positivo do tratamento em cidades vizinhas.

O município de quase 700 mil habitantes tem 32 Unidades Básicas de Saúde (UBS), todas com estoques dos remédios para distribuição gratuita a partir desta sexta. A recomendação local é de que qualquer pessoa com sintomas iniciais da doença busque atendimento médico. O prefeito afirmou que não pretende decretar lockdown na cidade e disse que os médicos têm livre arbítrio para indicar outros medicamentos aos pacientes. Desde o início da pandemia, Sorocaba computou 38.884 casos de Covid-19 e 885 óbitos pela doença. O estado de São Paulo lidera os números da Covid-19 no país, com 2.261.360 casos e 66.178 mortes.

