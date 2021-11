‘Tivemos grandes avanços’, diz Carla Zambelli sobre resultados finais da COP26

Em entrevista exclusiva ao programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan, a deputada e presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados falou sobre os acordos finais da Conferência da ONU, realizada na Escócia

Michel Jesus/Câmara dos Deputados Deputada participou da Conferência do Clima, organizada pela ONU



O ministro das Relações Exteriores, Carlos França, afirmou estar satisfeito com o resultado da COP26, Conferência do clima organizada pela Organização das Nações Unidas (ONU) realizada na última semana em Glasgow, na Escócia. Em entrevista exclusiva ao programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan, a deputada federal e presidente da Comissão do Meio-Ambiente da Câmara dos Deputados Carla Zambelli afirmou que a COP26 teve um “grande resultado”, citou o trabalho das instâncias da conferência e os avanços em negociações e regulamentações do mercado de carbono e rebateu críticas sobre os acordos e avanços obtidos ao fim do evento.

“Tivemos grandes avanços. […] São três instâncias da própria COP, uma que trabalha com mudança de clima, um conselho que trabalha com o Protocolo de Kyoto e um conselho que trabalha com o Acordo de Paris. Esses três conselhos trabalharam desde a COP de Madrid em todos esses acordos. Foram fechadas 24 decisões dentro da mudança de clima, 10 sobre o acordo de Kyoto e 25 sobre o acordo de Paris”, explicou Zambelli. “Uma principal é a que trata de um resultado de mitigação internacional, transferido de país para país, e agora daqui para frente, com esse acordo, a gente vai poder comercializar os créditos de carbono. Então os critérios e os mecanismos de como fazer essas transações entre países para que um país que gera muito crédito de carbono para um país que precisa reduzir suas emissões foram fechados esse ano. E também foi fechada a estrutura de governança desse mercado”, continuou a deputada.

