Trindade contesta Dirceu, recorda poder de petista no governo Lula e chama mensalão de ‘engrenagem maldita’

EFE/Hedeson Alves José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil durante governo Lula, afirmou que o mensalão "nunca existiu"



O ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu (PT), concedeu uma entrevista nesta quarta-feira, 27, e afirmou a jornalistas que o esquema de corrupção conhecido como mensalão – compra de votos parlamentares – “nunca existiu”. O político, porém, foi condenado em 2012 a 7 anos e 11 meses de reclusão pelo envolvimento com a prática. Durante sua declaração, o petista defendia o mandato da ex-presidente Dilma Rousseff: “Certas coisas não se podem apagar. Houve um golpe, ele era vice-presidente, a Dilma jamais violou a Constituição. Eu, por exemplo, fui condenado no chamado mensalão, que nunca existiu”. O ex-membro do governo Lula acusou o juiz que o condenou de não se basear em provas, mas sim na literatura. “São condenações políticas”, pontuou.

Durante sua participação no programa Os Pingos nos Is, da Jovem Pan, o comentarista José Maria Trindade contestou a versão apresentada por Dirceu, afirmou que o petista criou e esquema e explicou como o ex-membro do governo Lula comandava o mensalão de maneira indireta. “Ele tinha o poder de mando. Sem ele, as ações que levaram ao mensalão não existiriam. Dirceu não colocava a mão na massa e assim se achava blindado. Não distribuía o dinheiro, porque era o Marcos Valério. Não arrecadava e não pagava, pois tinham outros. Não votava, pois estava na Casa Civil”, disse. Segundo o analista, isso criou uma sensação de ‘blindagem’ ao ex-ministro. “Sem o [conhecimento do] Palácio do Planalto, essa engrenagem maldita não existiria”, finalizou.

