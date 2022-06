Trindade diz que diretores ‘sequestraram a Petrobras’ e privatização é a saída

Comentarista participou do programa ‘Os Pingos nos Is’ e tratou do novo aumento no preço dos combustíveis

Reprodução/ Youtube Trindade deixou seu comentário sobre a Petrobras durante o programa Os Pingos nos Is



O novo reajuste no preço dos combustíveis, pela Petrobras, foi tema de discussão no programa ‘Os Pingos nos Is‘, da Jovem Pan, nesta sexta-feira, 17. Após o anúncio, o presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou a dizer que a Petrobras está prejudicando o país e citou uma CPI para investigar a diretoria. Outros políticos também se manifestaram e o jornalista Zé Maria Trindade deixou sua opinião durante o programa, sendo claro sobre o futuro da estatal. “Esse reajuste foi mais um desafio ao governo e ao presidente, do que um aumento de preços de combustível. Pegou pesado no Diesel, que é o produto que gera riquezas, que gera o transporte no Brasil e foi o mais atingido pelo aumento”, disse. “É preciso taxar o petróleo exportado para regular o mercado e o petróleo ficando ele poderá ser refinado em preço competitivo”, completou. “A Petrobras foi sequestrada por diretores, altos funcionários e membros da burocracia que entendem que o petróleo é deles, que a Petrobras é deles e não do Brasil e não da estabilidade da economia do Brasil. O argumento é de que vai faltar combustível, mas porque a Petrobras está exportando gasolina e diesel refinado, tinha que refinar aqui no Brasil. Essa é a saída. A estabilidade não é congelamento, é política de preços responsável. A Petrobras se afasta da política e há um caminho forte para privatização e, principalmente, abertura de mercado, que venha outra empresa para competir com a Petrobras”, definiu.

