‘Único debate que Lula tem que ter é com a polícia’, diz Fiuza

Na opinião do comentarista do programa Os Pingos Nos Is, ex-presidente não deveria sequer participar da eleição; PT pediu diminuição no número de debates

Fátima Meira/Futura Press/Estadão Conteúdo - 08/10/2021 Lula lidera as pesquisas eleitorais já divulgadas até o momento



O Partido dos Trabalhadores (PT) passou a defender uma redução no número de debates eleitorais para a disputa da presidência em 2022 – o partido quer que os meios de comunicação formem ‘pools’ e promovam menos eventos, que, segundo eles, diminuiria o tempo para campanha nas ruas e viagens pelo país. O pedido foi analisado no programa Os Pingos nos Is, da Jovem Pan News, e foi criticado pelo comentarista Guilherme Fiuza, para quem Lula não deveria participar da eleição pela corrupção existente em seu governo, que durou de 2003 a 2010. Lula lidera as pesquisas eleitorais que já foram feitas até o momento.

“Deles [do PT], a gente espera sempre o pior, pelo já demonstrado, mas esses empertigados, esses cheirosos, ricos, que querem criar essa democracia de proveta com esses personagens, estão sonhando com tudo artificial. Pesquisa artificial, popularidade artificial, de um homem que não pode sair na rua porque roubou o povo, e talvez uma votação artificial. E agora não tem debate. No caso do Lula, o único debate que ele tem que travar é com a Polícia. É um ladrão, um criminoso condenado, e depois descondenado pela máxima corte, onde ele tem muitos amigos. Se o Brasil não cair no mundo da fantasia da delinquência, o único debate que o Lula tem que ter é com a polícia”, criticou Fiuza sobre a solicitação do partido.