‘Vai lacrar também no Carnaval?’, questiona Ana Paula Henkel sobre pousada fechada em Pernambuco

O programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan News, discutiu nesta segunda, 27, sobre a interdição de uma pousada em Fernando de Noronha pela recusa do dono do estabelecimento em receber uma vacina contra a Covid-19. Servidores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) fecharam o local, com auxílio de policiais, e expulsaram o proprietário e sua família, que moravam no local na última quinta, 23. No sábado, 25, o local reabriu com ajuda do ministro do Turismo, Gilson Machado, que ofereceu apoio jurídico aos donos. A comentarista Ana Paula Henkel questionou se interdições também serão feitas pelos agentes em festas de Ano Novo no arquipélago, ou se o governo de Pernambuco também vai impedir o Carnaval de acontecer no Estado.

“É difícil assistir um vídeo desse e não ter um pingo de indignação. Pessoas ali honestas, trabalham de maneira honesta. Agora, fica a questão aqui, a pergunta: vamos ver quantas festas de Réveillon, de Ano Novo, esses policiais vão fechar em Fernando de Noronha, em Pernambuco, por falta de vacina. Vamos ver se dentro dessas festas, em vários lugares chiques de Fernando de Noronha, se haverá o mesmo policiamento, o mesmo questionamento sobre a vacina, e se eles vão lacrar, se vão colocar essa fita da vergonha nas portas das mansões, das casas, das pousadas chiques. Ou se isso vai acontecer também nas comemorações em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Carnaval. Como será o Carnaval em Fernando de Noronha, em Pernambuco? Vai lacrar tudo também, os blocos, como vai ser? Porque a hipocrisia vem sendo desmascarada de uma maneira brutal. A hipocrisia está escancarada”, analisou Ana Paula.