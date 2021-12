Daniel Alves testa positivo para Covid-19

Zagueiro Clément Lenglet também foi diagnosticado com o vírus; Barcelona informou que os atletas estão bem

Reprodução/Twitter/@Barcelona_ES Daniel Alves testou positivo para Covid



O Barcelona anunciou nesta segunda-feira, 27, que o lateral direito Daniel Alves testou positivo para Covid-19. Além do brasileiro, o zagueiro Clément Lenglet também foi diagnosticado com o vírus. Por meio das redes sociais, o clube informou que os dois estão bem de saúde e seguirão isolados para evitar a transmissão da doença. “Dani Alves e Clément Lenglet testaram positivo para a Covid-19 e não regressarão amanhã aos treinos com o restante do elenco. Os atletas estão bem e isolados nas suas respectivas residências. O Barça já comunicou as autoridades competentes”, declarou o clube.