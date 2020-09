A Fazenda: Nicole Bahls diz que romance entre Mariano e Jakelyne foi combinado

Modelo participou do Pânico nesta quarta-feira (16) e falou sobre a nova edição do reality show da Record

Reprodução/Instagram Ex-panicat e participante da Fazenda, Nicole Bahls esteve no Pânico nesta quarta-feira (16)



A modelo Nicole Bahls participou do programa Pânico nesta quarta-feira (16) e falou sobre A Fazenda, reality da TV Record que ela participou em duas oportunidades. Com o olhar de especialista, a ex-panicat afirmou que o romance entre o sertanejo Mariano e a ex-Miss Brasil Jakelyne Oliveira, que está se desenhando há dias, parece uma “armação” feita entre os dois. “Percebo duas pessoas fazendo a linha romance. Acho que é uma coisa combinada fora da casa, tá muito forçado, não tá natural. Eu acho que eles conversaram antes de entrar na casa. Tem gente que vê a lista dos participantes antes e já combina as coisas”, revelou.

Nicole também deu palpites sobre os favoritos para levar o prêmio. “Acho a MC Mirella muito forte, ela está indo muito bem. Estou gostando da participação dela. A Jojo tá protagonizando agora, mas estou na torcida pelo Lucas Selfie“, disse. Para ela, o período de adaptação é o mais difícil. “O primeiro mês é o mais difícil, ninguém está preparado para ser votado. Tem umas pessoas que entram preparadas para fazer personagem, mas uma hora a máscara cai. Não dá pra ser personagem por 90 dias”, comentou.

Bastidores da Fazenda com Victor Sarro

Quem também estava no programa nessa quarta foi o humorista Victor Sarro, que é apresentador virtual da atual edição. Segundo ele, não tem cortes na programação. “A câmera da Record está mostrando tudo. Diferente de outros realitys, A Fazenda é isso, é briga. Ontem tivemos uma das brigas mais intensas. Tem várias tretinhas, Cartolouco e Lucas Selfie, tem uma parte querendo defender o Biel e outra parte dizendo ‘esse menino não me engana’. Acho que vai ter muita treta ainda. Acho engraçado que essa época de pandemia o pessoal tá assistindo o programa”, disse.

Sobre o sucesso dos realitys, Sarro acredita que a tendência é só aumentar esse modelo de programa. “Eu acho que tudo é um grande reality show na televisão brasileira. As pessoas dizem o que elas ser o que não são. Barraco é o que rende hoje em dia. Acho que a tendência da TV é continuar cada dia mais isso aí”, completou. Bem-humorado, o humorista comentou quem é o melhor apresentador, seguindo a discussão de Thiago Leifert e Hugo Gloss. “Quem apresenta melhor não tenho dúvida que é a emissora que me paga: o Marcos Mion“, brincou.