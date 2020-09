‘Homem precisa aprender muito sobre o sexo’, diz humorista Ane Freitas

Dona do podcast ‘Eroticast’, comediante participou do programa Pânico nessa sexta-feira (11)

Reprodução/ Instagram Ane Freitas é comediante e faz shows de stan-up pelo país



Nesta sexta-feira, 11, os humoristas Igor Guimarães e Ane Freitas participaram do programa Pânico com o novo quadro ‘Igor Convida’ em que o comediante apresenta novos talentos do stand-up. Moradora do Grajaú, periferia da zona sul de São Paulo , Ane faz shows desde 2013, mas diz que não é muito reconhecida no circuito. “Não sou muito conhecida porque não gosto de comprar briga, fico mais na minha. Fico só no meu stand-up, mas faço muitos shows”, contou. Entre os temas discutidos, a comediante falou sobre seu podcast de contos eróticos chamado Eroticast.

“A gente lançou na plataforma ‘OLAPodcasts’, e está em primeiro lá porque todo mundo gosta de uma putaria. Estamos tentando lançar para todos os públicos e colocamos uma galera bem legal para fazer as vozes”, explicou. Para Ane, o assunto mais polêmico no sexo é o prazer anal dos homens. “Eu acho que o homem precisa aprender muito sobre o sexo, sobre seu próprio corpo, tem muito preconceito. O homem quando não conhece o corpo e depois descobre, ele vai na rua procurar outros homens e acha que é gay, mas não é. Me procuram muito para falar disso”, comentou.