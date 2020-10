‘A Fazenda reúne o submundo da fama’, diz Cartolouco

Em entrevista ao programa Pânico, o 4° eliminado da 12ª edição do reality show revelou quais são os peões ‘mais falsos’ do programa

Reprodução/YouTube Cartolouco foi o 4° eliminado da 12ª edição de A Fazenda com 24,9% da preferência do público



“Quando eu estava no programa, eu pensava: ‘meu Deus do céu, quando eu imaginei na minha vida estaria em uma casa, cuidado de vacas, com tanta gente aleatória?’, foi muito louco participar de A Fazenda“, lembrou o jornalista esportivo Lucas Strabko, mais conhecido como Cartolouco, em entrevista ao programa Pânico nesta terça-feira, 20. No último dia 8, Cartolouco foi eliminado da 12ª edição de A Fazenda com 24,9% dos votos. Mesmo permanecendo apenas quatro semanas no reality show, ele afirma que foi tempo o bastante para “causar”. O jornalista revelou que apenas foi convidado para participar do programa após ter levantado uma campanha em suas redes sociais.

“Sonhava em entrar em um reality show, mas nunca seria aceito no Big Brother Brasil porque fui demitido da Globo. Por isso, iniciei a campanha ‘Cartolouco na Fazenda’ e assim fui chamado”, contou. Entre as memórias que acumulou durante as quatro semanas como peão, ele destaca um momento polêmico. “Houve um dia em que eu estava muito bêbado e gritei ‘Lula Livre’ durante a transmissão, faria de tudo para ver a cara do Edir Macedo naquele momento. Obviamente eu não iria ganhar o programa, então fiz de propósito para chocar a sociedade”, afirmou se referindo ao bispo Edir Macedo, proprietário do Grupo Record e da RecordTV, emissora que transmite A Fazenda. Ainda durante a entrevista, Cartolouco reforçou que “não apoia nenhum político.”

Em meio à conversa, o jornalista esportivo não mediu palavras e opinou sobre quais são os peões “mais falsos” da 12ª edição do reality. “A Fazenda tem um elenco trash, reúne o submundo da fama. Com certeza, Mateus Carrieri é o participante mais falso, ele é um velho safado, um velho pilantra. Se finge de bonzinho, mas não é. Se sente o zelador da casa, mas o público não vê isso. Tirando tudo isso, ele é um velho gostoso”. Cartolouco também apontou a participante que seria “a versão feminina de Carrieri”. “Ali existe uma galera muito doida, imagina só como é conviver com a Jojo Todynho, eu travava perto dela. Ela é igual ao Mateus, se sente a dona da casa. Dá muito medo, Jojo é imponente demais. Eu ainda fazia massagem nela, isso a TV não mostrou”, disse. Ainda sim, Lucas Strabko não hesitou ao declarar para quem direciona sua torcida. “Estou torcendo para a Lidi e acredito que ela ganhe. O mundo de hoje não permitiria, por exemplo, que um participante como o Biel levasse o prêmio”, concluiu.

Confira a entrevista com o 4º eliminado da Fazenda 12, Cartolouco: