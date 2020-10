Leo Dias: Fontenelle diz que perdoaria Felipe Neto mesmo após ‘assédio processual’

Ao Tô Na Pan, Antônia Fontenelle disse que se youtuber pedir desculpas, ela esquece toda a treta

Antônia Fontenelle não foge de uma boa briga e, no caso de Felipe Neto, a apresentadora está pronta para responder na Justiça por todas as ações movidas pelo youtuber contra ela. No Tô na Pan desta terça-feira (20), ela contou que só em dezembro terá uma audiência para a responder a quatro processos em relação a Neto. Tudo começou quando Fontenelle associou Felipe e o irmão Luccas à pedofilia. “Eu não afirmei, só fiz uma pergunta. Os outros youtubers que estavam envolvidos ficaram quietos porque entenderam que era uma pergunta. Mas aí o cara me mete um processo, dois, três, quatro, dez… ele está fazendo assédio processual”, disse em entrevista a Leo Dias e Ligia Mendes.

Na ocasião, Fontenelle disse que nem sabia quem era Felipe Neto ou o que ele fazia no YouTube, mas recebeu de diversas pessoas um vídeo que associava o youtuber com pedofilia. Sem papas na língua, a apresentadora repercutiu o caso em suas redes sociais. “Ele transformou isso numa parada política, quando na verdade é uma mãe/avó perguntando que merd* é essa que estou vendo”, destacou. Depois da primeira ação, Felipe Neto voltou a processá-la por injúria e outras ações semelhantes se seguiram.

Apesar da batalha judicial, Fontenelle se disse disposta a “perdoar” o youtuber, mas só se ele pedir desculpas. “Compraram briga com a pessoa errada, não estou aqui para brigar, só questionei. Mas é só o Felipe passar a mão no telefone e falar ‘vamos conversar’, que, mesmo ele já tendo me sacaneado, eu tô de boa. Sempre estive aberta à conversa”, garantiu. “A Sara Winter, por exemplo, me pediu perdão após fazer vídeo dizendo que eu era prostituta de Instagram”, disse ao lembrar de outro desentendimento feito na web que terminou bem na vida real.

