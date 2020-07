‘A saúde mental das pessoas está afetada’, diz especialista em neurociência sobre a pandemia

Pedro Calabrez foi o convidado do Pânico nesta terça-feira (21) e falou sobre os efeitos da pandemia de Covid-19 na saúde mental

O especialista em neurociência Pedro Calabrez disse, em entrevista ao Pânico nesta terça-feira (21), que a pandemia ainda está afetando a saúde mental das pessoas. Segundo ele, os quadros de ansiedade, depressão e síndrome de estresse pós-traumático estão crescendo e associados ao momento de dúvidas por causa da Covid-19. “Essas três coisas ou uma combinação entre elas são bastante comuns”, explicou, ressaltando que isso está aparecendo tanto durante quanto depois do isolamento social. “Parece que o dia te cansou muito mais do que te cansaria em outra época”, disse.

Ainda na entrevista, Calabrez chamou a atenção para o cuidado com as crianças na pandemia. Ele apontou que é muito pesado para elas receber notícias diárias sobre os números de mortos e efeitos da Covid-19 e pediu para que os pais tenham conversas francas, explicando a situação e ouvindo como elas se sentem. Mesmo assim, isso não significa passar a mão na cabeça dos filhos em todas as situações. “Nós temos que refletir que nem sempre você dizer o que a pessoa quer ouvir é uma boa educação. Uma boa educação é dizer o que a pessoa precisa ouvir”, destacou o neurocientista.