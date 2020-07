Bianca Andrade relembra polêmicas no BBB 20: ‘Fui cancelada inúmeras vezes’

Boca Rosa foi a entrevistada do Pânico nesta sexta-feira (17) e relembrou sua participação no reality show

Reprodução/Instagram Boca Rosa entrou no BBB 20 para vender maquiagem e não nega!



Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa nas redes sociais, relembrou sua passagem polêmica pelo BBB 20, que terminou com o seu namoro com Diogo Melim. Em uma festa na casa, a influencer bebeu demais e acabou quase beijando o brother Guilherme. Apesar do flerte nunca ir para frente até sua eliminação, Boca Rosa e Melim anunciaram o fim da relação entre eles.

Em entrevista ao Pânico nesta sexta-feira (17), Bianca reafirmou que entrou no BBB 20 para aumentar a visibilidade de sua linha de maquiagem, mas teve medo de causar o efeito contrário. “O objetivo para entrar no BBB era meu business e eu tinha muito medo de dar merda, mas como ia dispensar uma vitrine gigante dessas? Fui com a cara e coragem, mas tomei muita porrada. Fui cancelada inúmeras vezes”, lembrou a influencer.

Para Bianca, os “cancelamentos” aconteciam em momentos de maior vulnerabilidade dos confinados, que nada sabiam da opinião pública com relação às atitudes que tinham na casa. “No meu caso, fui cancelada quando estava bêbada. Mas éramos cancelados quando tomávamos atitudes equivocadas e, num período, eu fiquei muito amiga dos caras”, disse Bianca, citando o momento em que “ficou do lado” dos homens na discussão que opôs ele e todas as mulheres da casa.