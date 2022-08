Amanda Klein afirma que Lula não aparece em público por uma questão de segurança: ‘Recebe várias ameaças’

Em entrevista ao Pânico, jornalista lembrou que ex-presidente já foi a ‘eventos lotados no Nordeste’, mas destacou que petista precisa melhorar desempenho nas redes sociais diante Bolsonaro

Reprodução/Jovem Pan Amanda Klein foi a convidada do programa Pânico desta terça-feira, 16



Nesta terça-feira, 16, o programa Pânico recebeu a jornalista Amanda Klein, que opinou sobre as comparações entre as pesquisas de intenção de voto para as candidaturas de Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. “As pessoas perguntam: como a pesquisa não bate com a realidade? O Bolsonaro vai a eventos que são propícios para ele, em motociatas, Marcha para Jesus. Ele foi muito competente também nas redes sociais porque conseguiu formar uma militância ativa que o segue. Agora, isso não acontece sozinho. E não necessariamente seguidores são influenciadores”, disse. “Talvez o Lula tenha mais intenções de votos, a pesquisa é fotografia do momento, o cenário é dinâmico. O Lula foi a vários eventos no Nordeste, e eventos lotados. Tem uma questão séria de segurança, o Lula recebe várias ameaças.”

Klein vê com bons olhos as participações de Jair Bolsonaro em podcasts e comparou com as clássicas sabatinas. “Foi uma estratégia muito bem sucedida da campanha: ele entra num ambiente em que outra pessoa não é um jornalista — ou dificilmente é —, portanto não vai contestá-lo. Ele vai dar a versão dele da realidade sem ser contestado, contraditado. Então, ele vai a esses podcasts em vez de se submeter a uma sabatina que você tem jornalistas experientes e preparados, com milhões de dados que vão rebatê-lo. É claro que todo mundo vai fazer pergunta dura, esse é o papel do jornalista”, argumentou. Por outro lado, a jornalista acredita que Lula precisa ganhar fôlego em relação às redes sociais, e cita a participação de André Janones na área. ” Naturalmente, a esquerda e o Lula estão defasados, tanto é que precisou pedir ajuda para o André Janones, que será um ativo na campanha petista.”

Confira na íntegra a entrevista com Amanda Klein: