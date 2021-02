Danilo Gentili: ‘O governo está uma porcaria, Bolsonaro não cumpre o que prometeu’

Em entrevista ao Pânico, comediante analisou a gestão Bolsonaro e afirmou que ‘militância bolsonarista é muito semelhante à petista’

Imagem: Reprodução/Pânico Danilo Gentili afirmou, em entrevista ao Pânico, que cobra resultados de Bolsonaro em suas redes sociais assim como cobrava o PT



Em entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan, nesta segunda-feira, 22, o comediante Danilo Gentili lembrou os ataques que sofre nas redes sociais devido aos seus posicionamentos políticos, afirmando que “a militância bolsonarista é muito semelhante à petista“. “Fico put* quando vejo um político agindo, depois de eleito, diferente do que prometeu aos eleitores. Eu estou pagando o salário deste cara e não quero saber se é o Bolsonaro, o Lula, o Boulos, o Covas ou o Doria. Ele deve cumprir as promessas porque é funcionário do povo. Na época, paguei um alto preço por criticar o PT, fui xingado e a classe jornalística me odeia até hoje. Quem ganhou as eleições é o Bolsonaro e ele não está cumprindo o que prometeu. Abro o Twitter e faço com o atual presidente o que eu fazia com o PT, cobrando e exigindo resultados. Rapidinho vem a claque bolsonarista e age como a petista, a militância bolsonarista é muito semelhante à petista”, disse.

Gentili não se considera um especialista em política, mas reforça que cumpre seu papel como cidadão ao fiscalizar as ações das autoridades. “Minha formação em política é a mesma do meu pai, um indivíduo de classe média baixa que assistia à televisão e xingava todos os políticos no horário eleitoral. Talvez eu ocupe a primeira posição no ranking dos influenciadores digitais porque uso as minhas redes sociais como uma pessoa comum, não como militante político. Acho muito decepcionante que, durante os anos do PT, a claque bolsonarista dizia: ‘quem manda no Brasil é o povo, o político é empregado e precisa respeitar’, mas o governo mudou e eles pararam de cobrar. Na minha opinião, o atual governo está uma porcaria, Bolsonaro ganhou e não cumpre o que prometeu”, concluiu o humorista.

Confira a entrevista com o comediante Danilo Gentili: