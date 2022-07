‘Está muito barato investir na Bolsa de Valores’, aconselha Eduardo Mira

Em entrevista ao Pânico, o investidor desabafou sobre sua infância: ‘Passei por toda a dificuldade de um brasileiro que aceita o desafio de nascer pobre’

Reprodução/Jovem Pan News Eduardo Mira foi o convidado do programa Pânico desta terça-feira, 5



Nesta terça-feira, 5, o programa Pânico recebeu o investidor Eduardo Mira, que deu conselhos sobre poupar dinheiro e investir em uma renda alheia ao salário recebido no trabalho. “Mais importante que ganhar é saber gastar. Quando a gente fala em finanças, as pessoas erram muito porque se gasta mal. Se você conseguir controlar para aonde vai o seu dinheiro, fica mais fácil conseguir economizar e canalizar. Todo mundo tem que lidar bem com dinheiro, por mais que acabe descontando em outros prazeres”, afirmou. “As pessoas nunca procuram o que vai dar um bom retorno. A gente está num excelente e raro momento em que está muito barato investir na Bolsa de Valores. Está muito propício.”

O Professor Mira, como é conhecido nas redes sociais, usou sua história pessoal como exemplo de superação e foco. “No meu caso, eu que venho de uma família extremamente humilde do Rio de Janeiro, passei por toda a dificuldade de um brasileiro que aceita o desafio de nascer pobre no Brasil. Eu tinha um estímulo que era deixar de ser pobre”, contou. “Sempre gastei o mínimo do mínimo e investi. Entendi que precisava criar um instrumento que me desse renda e dinheiro e não dependesse somente do meu trabalho. Foi aí que entendi a necessidade de investimentos e renda passiva”, concluiu.

Confira na íntegra a entrevista com Eduardo Mira: