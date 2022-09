Guedes revela que 12 ministros pediram sua demissão: ‘Fogo amigo’

Presidente Jair Bolsonaro externou que estava pressionado pelo governo a demitir o ministro; episódio ocorreu em meio à pandemia da Covid-19, segundo o economista

Reprodução/YouTube/Pânico Jovem Pan O ministro da Economia Paulo Guedes é o convidado do programa Pânico desta quarta-feira



O ministro da Economia, Paulo Guedes, esteve no programa Pânico, da Jovem Pan, nesta quarta-feira, 28, e contou um episódio onde o presidente Jair Bolsonaro (PL) revelou ao economista que outros 12 ministros pediram sua demissão durante a pandemia da Covid-19. De acordo com o chefe da pasta econômica, a situação ocorreu em 2020 quando esteve hospedado na Granja do Torto – uma das residências oficiais mantidas pela presidência da República. Em determinado momento do ano, o chefe do Executivo federal visitou o economista e disse: “PG, tem oito ministros pedindo a sua cabeça”. Em seguida, Guedes alertou o mandatário sobre a possibilidade de ocorrer no Brasil o mesmo que aconteceu na Argentina, onde o ex-presidente Maurício Macri “elegeu todo mundo, que o usou como veículo e ele mesmo, no final, perdeu pois tacaram fogo no governo dele”. O chefe da pasta econômica disse receber a notícia com um “impacto”. “Tem gente desviando o senhor para o outro caminho”, disse Guedes a Bolsonaro. Passadas duas semanas, o presidente pediu uma nova reunião e revelou ao ministro que o número de colegas que pediam a demissão passou para 12. “Você vê o que é a política. Dentro do governo, fogo amigo e o pau comendo”, opinou. Por fim, Guedes não mencionou quais ministros cobravam a sua saída e ressaltou que todos buscavam apenas “fazer o seu trabalho melhor”. “Não tinha ninguém contra mim, uns queriam gastar mais em uma direção e outros queriam gastar mais em outra direção, mas todos com boa intenção. É compreensível”, pontuou.