‘Há muita histeria com os defeitos do governo Bolsonaro’, diz vereador Nikolas Ferreira

Em entrevista ao Pânico nesta quinta-feira, 6, o jovem conservador ponderou que a população possui ‘muita timidez’ para elogiar as boas ações praticadas pelo chefe do Executivo

Imagem: Reprodução/Pânico Para o vereador Nikolas Ferreira, Bolsonaro é um 'homem emotivo' e que 'fala além da conta'



O vereador Nikolas Ferreira (PRTB) analisou, em entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan, nesta quinta-feira, 6, que não concorda integralmente com as medidas adotadas pelo governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). No entanto, o conservador afirmou que os erros da gestão repercutem muito mais do que os acertos de Bolsonaro. “No presidente, a população encontrou uma figura carismática e a oportunidade de mudar o sistema. Para tirar a corrupção e a esquerda do Poder, precisávamos de um cara meio louco como Bolsonaro. Sabe como ele combate a corrupção? Não roubando. O que eu sinto é que há muita histeria do povo com relação aos defeitos do governo Bolsonaro. Também há muita timidez para elogiar as qualidades do presidente”, afirmou o vereador. “Não concordo totalmente com Bolsonaro, só concordo 100% com Deus”. Após receber o pedido para que indicasse um defeito do governo federal, o jovem cristão avaliou que gostaria que Bolsonaro fosse mais incisivo na área dos costumes, travando uma luta enfática contra a ideologia progressista.

“Nós já sabemos quem Bolsonaro é – um homem emotivo e que fala além da conta. Muitas vezes, ele se arrepende do que diz e se retrata. Por isso acredito que há uma histeria em relação aos defeitos dele, todo mundo já sabe quais são. Por exemplo, durante a pandemia Bolsonaro fez algumas falas polêmicas, mas ele é assim. Exigem do presidente metas inatingíveis. Todas as coisas boas que Bolsonaro fez estão passando batido”, continuou. Considerando a evolução da pandemia de Covid-19 no Brasil, Nikolas refletiu sobre a condução do chefe do Executivo durante o período. “Vivemos uma pandemia, ninguém sabe lidar com o vírus. Os governadores colocaram todos dentro de suas casas e a favela se ferrou. No entanto, a narrativa do ‘fica em casa’ não cola mais porque o povo quer trabalhar e Bolsonaro é o único político que segue defendendo a população”, concluiu.

Confira na íntegra a entrevista com o vereador Nikolas Ferreira: