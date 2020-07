Léo Lins sobre cancelamento: ‘Se pudessem, já teriam me exterminado do Instagram’

Sem papas na línguas, o humorista deu entrevista ao Pânico nesta sexta-feira (31)

Jovem Pan Léo Lins participou do Pânico nesta sexta-feira (31)



O humorista Léo Lins foi ao Pânico, da Jovem Pan, nesta sexta-feira (31) para falar sobre os cancelamentos. Sem papas na língua na hora de fazer piadas, o comediante foi “cancelado” recentemente por ter feito uma piada que foi considerada gordofóbica. Ele reclamou da repercussão. “Se eu tivesse repassado o nude de uma criança, não teria tanta repercussão”, disse, se referindo às acusações de pedofilia contra o youtuber PC Siqueira.

Membro do programa “The Noite”, do SBT, comandado por Danilo Gentili, Léo disse que já não se incomoda com o cancelamento porque as pessoas que o criticam não são as que pagam o salário dele. “Se pudessem, já teriam me exterminado do Instagram”, brincou. Na entrevista, Léo Lins falou sobre o politicamente correto, as piadas que o fizeram ser cancelado e outros assuntos. Assista aos melhores momentos abaixo: