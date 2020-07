Leo Dias diz que briga entre Arthur Aguiar e Mayra Cardi terá novidades: ‘Vai ficar sério’

Em entrevista ao Pânico, Leo Dias ainda apontou Pedro Sampaio como o próximo nome da música que vai estourar no Brasil

Jovem Pan Leo Dias participou do Pânico nesta quarta-feira (29)



O jornalista Leo Dias disse, em entrevista ao Pânico, da Jovem Pan, nesta quarta-feira (29), que a polêmica entre Arthur Aguiar e Mayra Cardi está longe do fim e terá novidades em breve. “Essa novela não terminou, tem cenas dos próximos capítulos”, prometeu o colunista. Ele caiu de cabeça na história do ex-casal após a influenciadora revelar que foi traída diversas vezes pelo ator. “Sou bom em criar novelas. Quando a gente publica tudo de uma vez, perde a graça”, explicou. Segundo o jornalista, a polêmica vai ficar complicada daqui pra frente. “A história não vai terminar por aí. Ele vai ser enquadrado em outros crimes, a parada vai ficar séria”, antecipou.

Leo Dias contou que gosta muito de Mayra Cardi, mas não leva isso em consideração na hora de publicar as fofocas. Ele explicou que conta os fatos sem tomar partido. Depois de toda a polêmica no casamento da ex-BBB, ela e o colunista vão fazer um reality show, e Leo vai ficar hospedado na casa da influenciadora. “Vou fazer um reality show na casa dele. Vou ter comer iogurte de inhame e não vou pode tomar refrigerante”, disse o jornalista. “Já larguei uma coca, agora vou ter que largar outra coca”, brincando, em alusão ao vício em drogas.

Anitta e música

Ainda na entrevista, Leo Dias voltou a falar sobre Anitta. Ele e a cantora estiveram no centro de uma polêmica há alguns meses, com direito a troca de acusações e vazamento de áudios. O jornalista prometeu levar a briga à Justiça. “Eu vou processar criminalmente e no âmbito civil também. Vou processar por injúria, difamação e calúnia”, explicou. Ele parou de falar da artista. “Não cito mais nada sobre ela por falta de interesse pessoal e queda de interesse público”, alfinetou.

Mesmo sem falar sobre Anitta, Leo ainda fala muito sobre música. Com um bom faro para identificar novas estrelas, ele acredita que Pedro Sampaio será o próximo a bombar entre o público jovem. “Ele estuda música, a garotada gosta muito dele. Fiz uma entrevista recente com ele e gostei muito”, disse. Por outro lado, o colunista apontou que Nego do Borel precisa se reciclar. “Ele precisa de uma reciclagem urgente. Começou a ganhar fama por outras coisas, não pela arte”, alertou o jornalista.