‘MC Rozi’: Júlio Cocielo lança músicas sobre cachaça para tocar em vídeos do seu canal

Em entrevista ao programa Pânico, youtuber diz que divulgará uma música por mês em novo projeto para o quadro ‘Copa Cirrose’

Reprodução/YouTube Júlio Cocielo acumula mais de 20 milhões de seguidores no 'CanalCanalha'



O humorista Júlio Cocielo revelou em entrevista ao programa Pânico nesta quarta-feira, 28, que está apostando na música para uma nova fase de sua carreira. De acordo com o youtuber, a ideia de se aventurar no universo musical surgiu a partir de um problema com o próprio YouTube. “A plataforma não estava monetizando muitos vídeos do meu canal porque, antigamente, eu usava muita música de terceiros, como as do Reginaldo Rossi, no quadro ‘Copa Cirrose’. O YouTube começou a derrubar meus vídeos. Eu sabia que precisava de música para os conteúdos então tive a ideia de criar estas músicas”. Desta forma surgiu o MC Rozi, um personagem que só canta sobre cachaça. “Estou lançando um projeto em que vai sair uma música nova com um estilo musical diferente todos os meses”, explicou.

Cocielo, que estreou no YouTube em 2011, já acumula 20 milhões de inscritos em seu canal principal, o ‘CanalCanalha’. Durante a entrevista, o humorista contou o motivo que o levou a ingressar na plataforma. “Meu pai me abandonou e, em seguida, morreu. Por isso, fiquei muito triste por bastante tempo. Até que eu comecei a zoar e fazer piada com a morte dele. Percebi que o humor me tirava do fundo do poço e isso me levantou, assim que surgiu a ideia de montar o canal. Nunca tive nenhuma estratégia, o canal foi dando certo. Fui o 4º ou 5º youtuber de toda a plataforma”. Ele confirmou que, mesmo com outras opções de plataformas, seguirá no YouTube levando propostas diferentes de conteúdo ao público.

“Existe uma galera que me cobra dizendo que eu mudei meus vídeos, mas minha vida deu uma mudada. Hoje tenho minha filha, minha família, tento evoluir mantendo a essência e isso se reflete nos conteúdos”, disse Cocielo sobre novas propostas no canal. Além disso, ele afirmou que não apenas os conteúdos mudaram, mas sua vida pessoal também virou de cabeça para baixo com a chegada da filha. “Não bebo mais como antes. A gente vira pai e dá uma segurada porque está em casa, bebendo e pensa ‘daqui meia hora preciso fazer a bebê dormir”. Beatriz, a filha do youtuber com Tata Estaniecki, nasceu em 18 de abril.

Confira a entrevista com Júlio Cocielo no programa Pânico desta quarta-feira, 28: