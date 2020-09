Melody foca na carreira internacional e diz que agora faz falsetes ‘com profissionalismo’

Cantora e a dupla sertaneja Sandro e Cícero participaram do programa Pânico nesta sexta-feira, 18

Reprodução/Instagram Melody participou do programa Pânico nessa sexta-feira, 18



A cantora Melody participou do programa Pânico nesta sexta-feira (18) e explicou por que tirou o MC do nome artístico. “Eu já fui do funk, mas não sou mais, canto pop. O MC fixava muito no funk e eu tirei porque sou uma cantora acima de tudo, eu não canto só funk, eu canto diversos estilos”, disse. Lembrada por seus ‘falsetes’ quando tinha apenas 7 anos, Melody confessou que na época era tudo brincadeira. “Eu ainda faço o falsete, mas hoje é com profissionalismo. Eu fazia muito na brincadeira. Aquilo era besteira”, disse.

Bombando no TikTok com a música “DonDonDon”, em parceria com a dupla sertaneja Sandro e Cícero, Melody também disse que seu novo foco na música é a carreira internacional. “O meu foco é Brasil, porque sou daqui, mas eu quero expandir pra fora. Estou trabalhando em espanhol e inglês, vários feats com gringos e nacionais também”, confirmou. Já a dupla sertaneja confessou que teve um ‘upgrade’ após gravar com Medoly e MC Mirella. “Na música com a Mirella, nós ultrapassamos as barreiras da música com a campanha de adoção de animais. Com a Melody, a música está entre o trending topics mundial do TikTok. Foi um projeto muito pensado, bem estudado”, explicaram.