Mionzinho diz que não foi convidado para acompanhar Mion na Globo

Em entrevista ao Pânico, humorista afirmou não saber o porquê: ‘Acho que o Boninho me odeia, a galera enche o saco dele o dia inteiro’

Nesta terça-feira, 14, o programa Pânico recebeu Victor Coelho, o Mionzinho, humorista e ator que ficou conhecido por dublar Marcos Mion ao longo da carreira. Em entrevista, ele afirmou que Mion sempre quis ir para a Globo e que ficou “felizão” pelo companheiro de palco. “Fiquei 15 anos com o Mion. Mandei mensagem, fiquei felizão, sabia que ele queria ir para a Globo faz tempo. Foi genial ver o ‘Piores Clipes’ na Globo. Dei parabéns, assisto todo sábado”, disse. A estreia de Mion como apresentador do “Caldeirão”, que assumiu no lugar de Luciano Huck, ocorreu no dia 4 de setembro. Na ocasião, muitos internautas pediram a presença de Mionzinho no programa. Segundo o humorista, porém, não houve nenhum convite por parte da Globo. “Eu não sei porque não fui, eu não mando em nada. Acho que o Boninho me odeia, a galera enche o saco dele o dia inteiro”, brincou.

