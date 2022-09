Monark diz que STF deu ‘golpe’ na Constituição brasileira: ‘Aterrorizante e cruel’

‘Em um país sério, isso seria uma crise política’, afirmou o youtuber em entrevista ao Pânico

Reprodução/Jovem Pan News Monark foi o convidado do programa Pânico



Nesta segunda-feira, 26, o programa Pânico recebeu o produtor de conteúdo Monark. Em entrevista, ele opinou sobre a liberdade de expressão e os limites do STF no Brasil. “Que o STF deu um golpe… A gente só não está falando sobre isso porque a verdade é tão aterrorizante e cruel que as pessoas não querem parar para pensar nisso. Elas querem torcer que avançaram um pouquinho e logo, logo recuam. Eles avançaram, isso é preocupante. Estão avançando pela Constituição com medidas inconstitucionais. Isso, num país sério, seria uma crise política. O Brasil está zoado”, refletiu. O youtuber também criticou a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e suas justificativas sobre seu envolvimento em casos de corrupção. “Não sei como as pessoas acreditam nessas narrativas. Tem vídeo, áudio e dinheiro que voltou. Se você não roubou nada, vai voltar dinheiro?”, questionou.

Após saída do Flow Podcast, Monark agora comanda um novo programa de entrevistas na plataforma Rumble, o “Monark Talks”. Ele afirma que sua carreira não teria sofrido as mesmas consequências caso fosse abertamente de esquerda. “Achei que existisse uma lei contra difamação. Estou começando a querer processar. Sou um moleque que fala na internet, o Felipe Neto tem milhões de visualizações a mais que eu. Casimiro tem milhões de views. Esses caras estão no topo de verdade. Não caí porque estava no topo, caí porque estava em evidência em um lugar errado. Jamais, eu estaria bem [se fosse de esquerda]. O Brasil virou uma guerra de narrativas, o que importa são o que as pessoas acreditam”, disse. “O Brasil precisa acabar com essa briga de tentar destruir tudo que não é de esquerda. A gente fica brigando e o mundo está acabando, a verdade é essa”, concluiu.

Confira na íntegra a entrevista com Monark: