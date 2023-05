‘Não há político mais autoritário no Brasil do que Luiz Inácio Lula da Silva’, diz presidente do Novo

Eduardo Ribeiro considerou que o governo federal faz uma ‘péssima administração’ e se colocou de maneira contrária ao PL das Fake News durante entrevista ao Pânico

Reprodução/Jovem Pan News Eduardo Ribeiro é o atual presidente nacional do Partido Novo



O presidente do Novo, Eduardo Ribeiro, participou nesta terça-feira, 2, do programa Pânico e durante entrevista o político considerou que a atual administração do governo federal é “péssima”. Na visão do mandatário, reconduzido à presidência da legenda pelos próximos quatro anos – cargo que passou ocupar desde 2020 após suceder João Amoêdo -, a gestão do chefe do Executivo federal, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), não é positiva. “Talvez uma mensagem para os mais jovens, que tenham se deixado levar a votar pelo Lula: Não há político mais autoritário no Brasil do que Luiz Inácio Lula da Silva. Vendeu-se essa ideia que ele seria o salvador da democracia. Quais foram as primeiras medidas? Viajar e se alinhar com as duas nações mais autoritárias do mundo, com China e Rússia”, considerou. Ribeiro também criticou o posicionamento do petista por defender que militantes pressione políticos em suas casas e chamou a prática de fascista. Recentemente, o presidente da República discursou em evento com sindicatos e afirmou que os políticos não escutam manifestações no entorno no Congresso Nacional e que seria “muito melhor montar um esquema de ir na casa das pessoas com muita educação, falar individualmente com deputados, senadores e governadores”. Eduardo Ribeiro considerou que os primeiros quatro meses de governo do partido petista pode ser considerado a “síntese do autoritarismo”. Questionado sobre o Projeto de Lei 2630/2020, que visa combater a disseminação de notícias falsas nas redes sociais, Ribeiro disse que o texto trata-se da “maior ameaça à liberdade de expressão desde o regime militar” e que “não há nada mais importante do que derrubar esse projeto”. Segundo o político, não há “clima para avançar com essa pauta autoritária no Brasil” e a união da oposição para impedir que o projeto seja aprovado pode ser “a grande derrota do governo Lula”.