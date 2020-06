Reabertura, testes e tratamentos: Dr. Migowski atualiza a pandemia no Brasil

Divulgação O médico Edimilson Migowski participou do Pânico nesta terça-feira (16)



O Pânico recebeu nesta terça-feira (16) o médico Edimilson Migowski para atualizar a situação da pandemia da Covid-19 no Brasil.

No programa, o Dr. Migowski falou sobre a reabertura do comércio em algumas cidades do país, explicou qual é o teste mais eficaz para detectar o coronavírus e comentou os tratamentos contra a doença, inclusive a dexametasona, apontada hoje como um medicamento eficaz contra a Covid-19.

