Paulo Eduardo culpa pesquisas por voto útil em Moro na disputa pelo Senado no Paraná: ‘Fui prejudicado’

Político do PL era carta fora do baralho, segundo os levantamentos de intenção de voto, mas terminou a corrida em segundo lugar, à frente de Alvaro Dias

Paulo Eduardo Martins foi o convidado do programa Pânico



Nesta terça-feira, 25, o deputado federal Paulo Eduardo Martins (PL-PR) foi ao programa Pânico. Em entrevista, ele comentou sobre a relação entre os institutos de pesquisa e a sua derrota na corrida pelo Senado do Paraná. “Erraram tanto que tiveram que mudar de nome para ver se conseguem continuar enganando alguém. A gente, claro, notou, com formas de monitorar a internet, um movimento massivo de pessoas que passaram a escolher o voto útil. Se não houver uma ética do cara que faz a pesquisa em querer fazer a pesquisa correta, ele vai sempre tentar um meio de burlar essa lei. Você não vai ter um modelo ideal”, disse. Martins ficou em segundo lugar na disputa, apenas 4,70 pontos percentuais atrás de Sergio Moro (União Brasil). No entanto, a maioria das pesquisas apontava vitória de Alvaro Dias (Podemos), com o parlamentar do PL praticamente sem chances. “Fui prejudicado, temos que tirar dessa experiência para minimizar futuros erros ou tentar resolver. Na Câmara dos Deputados, todo mundo ficou assustado com a minha situação. Erraram também com outras no país, mas a minha ficou mais evidente. Agora deve ser instalado a CPI, mas não vai dar para mudar [o resultado]. Tem que digerir e seguir a vida.”

O deputado também afirmou que os aliados de Jair Bolsonaro na Câmara enxergam a possibilidade da reeleição do presidente no segundo turno. “A Câmara está muito desmobilizada com essa situação de votação online, sessão híbrida. Agora, com a pauta mais vazia, faço questão de comparecer pessoalmente porque isso dá mais articulação e influência. Na última semana, o ambiente era de otimismo. Especialmente de deputados do Nordeste. Eles me diziam: ‘Olha, a gente achou que o bicho era mais feio e não era tão feio assim’”, comentou. Paulo Eduardo Martins ainda disse confiar nos depoimentos dados por Fábio Faria sobre o boicote às inserções de Bolsonaro nas rádios do país. “Quando o Fábio e o Wajngarten falam que há um problema, acredito que eles tenham certeza do que estão fazendo. Ninguém está ali para brincar. O TSE tem mais uma bomba para descascar”, concluiu.

Confira na íntegra a entrevista com Paulo Eduardo Martins: