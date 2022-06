Renan Bolsonaro diz que cogita entrar em ‘A Fazenda’ e revela por que foi expulso de grupo da família: ‘Falei que pegava petista’

Em entrevista ao Pânico, o filho mais novo do presidente afirmou que não pretende entrar para a política no momento: ‘Dá B.O. para mim e para o meu pai’

Reprodução/Pânico Renan Bolsonaro foi o convidado do programa Pânico desta quarta-feira, 8



O programa Pânico desta quarta-feira, 8, recebeu o influenciador digital Renan Bolsonaro, filho mais novo do presidente Jair Bolsonaro. Em entrevista, ele esclareceu seus planos para o futuro e afirmou que pretende ingressar na política nos próximos anos. “Eu penso sim, claro. Mas no momento não posso entrar na politica por conta da lei que parente de primeiro e segundo grau do presidente da República não pode. Eu almejo, sim, mas só em 2028 agora. Até lá, estou aproveitando a vida”, explicou. “Não preciso e nem quero me meter em política [agora]. Dá B.O. para mim e para o meu pai, prefiro viver minha vida por enquanto. Prefiro ficar dando rolê e pegando gente”, enfatizou.

Recentemente, Renan trancou a graduação de direito para produzir conteúdos para suas redes sociais. Ele contou que gosta e se dedica a projetos de comunicação e não descarta participar de um reality show. “‘Big Brother’ não, mas para ‘A Fazenda’ eu vou. Não gosto da Globo, odeio a Globo. Gosto da internet, vou ficar na internet mesmo. Pretendo voltar para a faculdade para ter um diploma e meu pai não reclamar tanto de mim”, disse. O 04 também descreveu sua relação com os irmãos, Carlos, Eduardo e Flávio, e seu pai, Jair. Segundo ele, sua família respeita sua carreira na internet, mas não gostou quando soube que ele se relacionou com mulheres petistas. “Ele [Jair Bolsonaro] só ficou ‘bolado’ porque larguei a faculdade. Coisa de pai, né? Quer sempre o melhor, mas ele tem que ver que é a minha geração, as coisas mudaram, vamos dizer assim. Ele dá liberdade, sim. Perto dos outros ele mostra postura e respeito, sabe como é. Acho que fui expulso do grupo da família porque falei que pegava petista“, brincou.

Confira na íntegra a entrevista com Renan Bolsonaro: