Tiago Piquilo diz que cirurgia peniana não é só para quem tem micropênis: ‘Meu caso foi estético’

Cantor sertanejo também falou ao Pânico sobre as rivalidades no mundo da música

Reprodução/Pânico Tiago e seu parceiro Hugo foram os convidados do programa Pânico



Nesta quarta-feira, 15, o programa Pânico recebeu a dupla sertaneja Hugo e Tiago. Em entrevista, Tiago Piquilo deu detalhes sobre quando realizou a cirurgia da faloplastia, procedimento estético que aumenta o diâmetro e o comprimento do pênis. “Essa cirurgia que eu fiz foi muito louca. Fora do Brasil, ela é muito comum. Lá é feito com naturalidade, aqui ainda não. O médico queria trazer para cá, não necessariamente você tendo micropênis. Segundo esse doutor, essa cirurgia foi liberado no caso estético”, contou. Ele afirmou que, no caso dele, a cirurgia foi estética e que é necessário preparo psicológico para realizá-la. “Tem muita gente que achou que eu tinha aumentado. Meu caso foi estético. Tem o lance do aumento também, mas, se tratando de uma parte íntima, vai do tanto que você está preparado psicologicamente para mexer nisso. Eles tiram a gordura localizada da barriga e injetam essa gordura. É uma coisa interessante, nunca imaginei que isso pudesse ser feito com tanta tranquilidade.”

Tiago ainda falou sobre o universo sertanejo e se enxerga revanche entre os artistas do gênero. “Acho que existe um respeito muito grande, que é muito legal. Quando você trabalha no meio, há uma recepção. Acredito no respeito, sim. Temos uma relação boa com todo mundo. A gente conheceu a evolução de todos eles. Onde chegamos, temos um bom relacionamento”, afirmou. Porém, o cantor garantiu que é normal que existam grupos seletos de cantores e empresários. “Não deixa de ser uma concorrência, né? Existe o carinho, mas a gente sabe que há um ‘trampo’. Existe umas panelinhas, o que é normal, de grupo de artistas, de grupo de empresários, de grupo de pessoas. Graças a Deus, Hugo e Tiago sempre caminharam com Deus na frente e as próprias pernas”, concluiu.

Confira na íntegra a entrevista com Hugo e Tiago: