Salvador cancela carnaval em fevereiro de 2021; nova data não foi anunciada

Evento está suspenso até que haja ampla disponibilização da vacina contra Covid-19, diz prefeitura

Reprodução/Prefeitura de Salvador O carnaval baiano mobilizou cerca de 16,5 milhões pessoas em 2020



A prefeitura de Salvador (BA) anunciou nesta sexta-feira, 27, o cancelamento do carnaval baiano, marcado para fevereiro de 2021, em decorrência da pandemia do novo coronavírus no país. O anúncio foi feito pelo prefeito ACM Neto (DEM) e o sucessor Bruno Reis (DEM) nesta manhã, na Praça Municipal. A prefeitura informou que a nova data depende da ampla disponibilização da vacina contra Covid-19 e afirmou que o calendário do evento não será discutido por enquanto. “Está cancelado o evento em fevereiro e, por ora, só podemos informar o cancelamento. Não há como especular o carnaval em outra época do ano”, disse ACM. O atual prefeito de Salvador também sugeriu a união entre prefeitos de outras cidades para a construção de um calendário conjunto.

“É um duro golpe ter que tomar esta decisão não apenas pelo entretenimento proporcionado por um evento que anima baianos e turistas do Brasil e do mundo, mas também pelo ponto de vista econômico, que envolve toda uma cadeia existente durante o ano inteiro e que já está bastante afetado por conta da pandemia”, pontuou o prefeito. Em 2020, o evento mobilizou cerca de 16,5 milhões pessoas. Também não haverá festas populares por conta das aglomerações e a tradicional Lavagem do Bonfim não poderá contar com participação de pessoas nas ruas, ressalta ACM Neto.