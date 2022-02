Mauro Cezar Pereira é ‘mala’ ou gente boa? Veja o que Vampeta respondeu 

Reprodução/Jovem Pan Mauro Cezar e Vampeta são colegas de programa no "Bate-Pronto"



Mauro Cezar Pereira é considerado um dos melhores comentaristas esportivos do Brasil. Conhecido por seu tom crítico, o jornalista, no entanto, também leva a fama de “carrancudo”. Mas, afinal, como é conviver com o profissional, que passou por vários veículos de comunicação? O questionamento foi feito durante o programa “Pergunte ao Vampeta”, do Grupo Jovem Pan, desta semana. Sem titubear, o pentacampeão do mundo com a seleção brasileira abriu o jogo e falou sobre sua relação com Mauro Cezar, contratado pela JP em dezembro do ano passado e que integra a bancada do “Bate-Pronto”. “Eu também sou fã do Mauro, cara. Eu o acompanhava muito na ESPN e, agora, ele é meu companheiro na Jovem Pan. Ele é gente boa demais! Claro, ele tem as opiniões dele, enquanto eu tenho as minhas. Graças a Deus, estou trabalhando com um cara que eu sempre admirei. Sou muito fã!”, declarou o Velho Vamp.

Assista ao programa completo abaixo: