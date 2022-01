Cássio ou Ronaldo Giovanelli: Quem é o melhor goleiro do Corinthians na história? Vampeta responde

Ídolo da torcida corintiana, o comentarista da Jovem Pan deu sua opinião no quadro ‘Pergunte ao Vampeta’

Reprodução Ídolo do Corinthians, Vampeta avalia amigos



O Corinthians está bem servido de goleiros em sua história. Ronaldo Giovanelli e Cássio são os principais nomes da posição e referência para a torcida. No quadro “Pergunte ao Vampeta”, do canal da Jovem Pan no Youtube, outro ídolo corintiano foi selecionado para responder. Vampeta comentou qual dos dois ele acha que jogou mais no alvinegro. “Eles são dois grandes amigos, mas é o Ronaldo Giovanelli, meu amigo e irmão. Foi o goleiro que mais vestiu a camisa do Corinthians”, lembrou. Ronaldo foi referência da equipe no fim dos anos 80 e anos 90. Ele tem 602 partidas com a camisa do Timão. Cássio já chegou a 562 jogos. Perguntado também se a seleção brasileira tem chances de vencer a Copa do Mundo do Catar neste ano, o comentarista disparou: “A seleção está entre as cinco, mas não vai ganhar nada. Pode chegar em quarto, na semifinal”.

