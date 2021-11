Vampeta responde se ficou com alguma filha de Silvio Santos; confira 

A edição desta semana do programa “Pergunte ao Vampeta”, do Grupo Jovem Pan, rendeu altas risadas

A edição desta semana do programa “Pergunte ao Vampeta”, do Grupo Jovem Pan, rendeu altas risadas. Entre vários questionamentos, o pentacampeão do mundo com a seleção brasileira foi questionado se ele, de fato, teria se relacionado com alguma filha de Silvio Santos, dono Sistema Brasileiro de Televisão (SBT). “Velho, eu não pipoco, não. Pergunta para ela!”, disse o Velho Vamp, dando risada e deixando a resposta no ar. O empresário, vale lembrar, é pai de seis mulheres: Patrícia, Rebeca, Silvia, Cintia, Daniela e Renata.

Assista ao programa na íntegra abaixo: