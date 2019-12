127 MP acusa Flávio Bolsonaro de lavar R$ 2 mi; senador aciona STF para suspender processos

Ouça o Podcast da Pan desta sexta-feira



Na edição desta sexta-feira (20) do Podcast da Pan Rodrigo Constantino comenta a acusação do Ministério Público do Rio de Janeiro contra o senador Flávio Bolsonaro. Segundo o órgão, o parlamentar chefiava uma organização criminosa e lavou mais de R$ 2 milhões. O senador negou as acusações, criticou os vazamentos e acionou o Supremo Tribunal Federal (STF) para suspender as investigações.