134 Salário mínimo será de R$ 1.039 em 2020; Toffoli suspende medida que reduzia valor do DPVAT

Ouça o Podcast da Pan desta quarta-feira



Na edição desta quarta-feira (1º) do Podcast da Pan: presidente Jair Bolsonaro assina medida provisória que estabelece valor de R$ 1.039 para o salário mínimo a partir de hoje. Essa é a primeira vez que o salário mínimo ultrapassa a marca de R$ 1 mil — atualmente, são R$ 998. Outro destaque do dia é a decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, de suspender a resolução que reduzia o valor do DPVAT em 2020. Pela resolução, agora suspensa, o preço do seguro seria de R$ 5,21 para carros de passeio e táxi e R$ 12,25 para motos, uma queda de 68% e 86%, respectivamente, em relação a 2019.