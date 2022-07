À Jovem Pan, Casagrande revela atrito com Tiago Leifert na Globo: ‘Tentou me ridicularizar’ 

Em conversa com o jornalista Thiago Asmar e o comentarista Vampeta, Casão também falou sobre política e novamente atacou o presidente Jair Bolsonaro (PL)

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/TV Globo Casagrande revelou atrito com Tiago Leifert nos tempos de Rede Globo



Walter Casagrande foi o convidado desta semana do programa “Reis da Resenha”, do Grupo Jovem Pan. Sem papas na língua, o comentarista falou sobre a saída do Grupo Globo após trabalhar na emissora carioca por 25 anos e também revelou um atrito com Tiago Leifert. Segundo o ex-jogador e ídolo do Corinthians, o apresentador já o provocou em algumas situações. “O que eu falei do Tiago Leifert? Que tem um Muro de Berlim nos separando? É verdade. Ele sabe porque eu falei isso. Houve quatro ou cinco ações que não foram legais por comportamento dele. Eu não vou abrir aqui porque não sou de falar, mas se ele estiver na minha frente, eu falo e está tudo bem. Em quatro ou cinco situações, ele tentou me ridicularizar. Eu não tenho amizade com o Tiago. Ele já chegou numa mesa, cumprimentou todos e me pulou. Agora, eu não peguei pesado com ele… Existe um muro que nos separa, que significa que cada um está de um lado. Ele tem um jeito, eu tenho outro”, disse Casão.

Na conversa com o jornalista Thiago Asmar e o comentarista Vampeta, Casagrande também falou sobre política e novamente atacou o presidente Jair Bolsonaro (PL). No entendimento de Casão, o chefe do Executivo é um dos responsáveis pela violência no futebol. “Desde 2018, a violência, o racismo, a homofobia e o machismo aumentaram porque o Bolsonaro mesmo ofende mulheres, já foi homofóbico e racista. Então, ele incita pessoas que são homofóbicas a agredir gays na rua, por exemplo. Eu acho que é um incentivo. Sobre o episódio em que o o jogador chuta a cabeça do árbitro, eu acho que ele não teria coragem se não estivéssemos no governo Bolsonaro”, analisou o convidado, que falou da relação da política com o esporte. “Desde que o esporte existe, ele é misturado com política. O futebol é político. O que o Landim [presidente do Flamengo] está fazendo agora? Está conversando com quem para fazer um novo estádio? Com o presidente da República. Se não precisasse da política, nem conversaria”, acrescentou.

Assista ao programa na íntegra abaixo: