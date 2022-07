Zico fala sobre ambiente no Flamengo e recebe resposta de Gabigol; confira

O ídolo da torcida flamenguista falou sobre a fase do Rubro-Negro em um momento crucial da temporada

Alexandre Vidal / Flamengo Gabigol e Zico são dois dos principais ídolos da história do Flamengo



Zico, um dos maiores ídolos da história do Flamengo, usou suas redes sociais na tarde desta terça-feira, 5, para falar sobre sua visita ao Ninho do Urubu. De acordo com o “Galinho do Quintino”, o ambiente do Rubro-Negro está “leve e vibrante” às vésperas do confronto decisivo diante do Tolima, no Maracanã, pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América – no duelo de ida, disputado na Colômbia, a equipe treinada por Dorival Júnior venceu por 1 a 0, com gol de Andreas Pereira – o meio-campista deixou o clube depois de não ter o contrato renovado.

“Na ultima visita que fiz la no CT George Helal e também indo no Maraca ver os jogos, vi uma equipe mais leve, solta, vibrante e que continue assim para que as vitorias e as conquistas retornem. Esse é o momento da reação, na virada da temporada. Vamos galera pois vocês tem um ótimo grupo que pode fazer essa diferença. União e Raça, Amor e Paixão”, comentou Zico, em sua conta no Instagram. Nos comentários, Gabriel Barbosa respondeu e agradeceu o ídolo flamenguista. “Obrigado por tudo, Rei. A casa é sua e sempre vai ser”, declarou Gabigol.