Exclusivo: Petkovic critica diretoria do Flamengo por demissão de Dorival e avalia trabalho de Vítor Pereira

O sérvio Dejan Petkovic, um dos melhores estrangeiros da história do Flamengo, foi convidado de honra do programa “Reis da Resenha”, do Grupo Jovem Pan, na última segunda-feira, 3. Em conversa com Pilhado e Vampeta, o ídolo flamenguista falou sobre vários assuntos envolvendo Rubro-Negro, como a troca de Dorival Júnior por Vítor Pereira. Para o ex-meia, a decisão da diretoria em demitir o treinador campeão da Libertadores da América e da Copa do Brasil do ano passado foi equivocada. Não sou dono da palavra para dizer o que está certo e o que está errado. Eu tenho minhas opiniões. Agora, o Vítor Pereira é um treinador que não é nem melhor e nem pior do que qualquer outro técnico no Brasil. Ele tinha capacidade de treinar qualquer outro clube, mas a maneira como tudo se desenrolou no início do ano… Acho que foi da forma errada a demissão do Dorival e a contratação do Vítor. Essa composição é errada. Por causa disso, talvez, o Flamengo ainda não tenha se encontrado em 2023″, disse o ex-jogador, campeão do Brasileiro (2009) e do Carioca (2000 e 2001) com a equipe carioca.

Durante a conversa com os profissionais da JP, Petkovic também afirmou que Vítor Pereira é um treinador “capacitado”, mas que seu trabalho no Flamengo ainda não é convincente. “Estão falando que o Vítor não está conseguindo os atletas que pediu, mas quando você vem treinar um time vencedor e com o mesmo elenco, a gente supõe que este plantel é bom”, ponderou. “Ele é capacitado. Se ele fosse contratado em outro momento e de maneira diferente, poderia não ter tanta cobrança. Da forma como foi feita, a história é errada. Até pode desenvolver um bom trabalho a longo prazo… Não podemos confundir trabalho com o resultado. Não temos acessos aos treinamentos para poder dizer que o trabalho é adequado, mas o que eu posso dizer é sobre o desempenho. Os resultados não são adequados e o desempenho também está abaixo. O Flamengo tem que mostrar superioridade, mas não está acontecendo isso. A vitória contra o Fluminense mesmo não foi assim. Isso faz com que as críticas aumentem sobre o VP”, analisou Pet.

